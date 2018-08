Há quanto tempo você tem um Facebook? A rede social se popularizou em 2008, levando ainda alguns anos para ser amplamente usada no Brasil.

No início, era apenas uma rede de amigos próximos, mas, conforme os círculos de contatos foram se ampliando, as pessoas também passaram a estar conectadas com chefes, clientes, parentes distantes, conhecidos, colegas de trabalho, etc. E o que era uma forma de estar em contato com amigos na internet se tornou cada vez uma vitrine pessoal pública.

As pessoas passaram a compartilhar fotos – de amigos, de família, festas, churrascos.Mas também aqueles desabafos constrangedores, aquelas selfies íntimas, aquelas fotos depois de beber demais. E o que na hora parecia uma boa ideia ser postado, muitas vezes acabou se tornando motivo de arrependimento.

Momentos que um dia pareceram divertidos podem ter se tornado fonte de vergonha. Mas como fazer para esconder aquele passado de fotos que você não quer os outros vejam?

Depois de anos (e centenas de postagens), vasculhar sua linha do tempo à procura daquele post incômodo pode soar trabalhoso. Mas é mais fácil do parece.

Há duas maneiras de fazê-lo, e ambas precisam de apenas alguns cliques.

1. Registro de atividades

A maneira mais eficaz é usar o seu registro de atividades – uma lista da todas as suas atividades e publicações até hoje. Ela inclui também todas as fotos em que você foi marcado.

Pelo registro você pode buscar tudo o que deseja apagar ou ocultar.

Ao abrir a página inicial do Facebook, clique no menu de opções acessível pelo triângulo invertido no canto direito da barra superior.

Clique em “Registro de Atividades”.

Na barra esquerda, clique em “Publicações”.

Vai aparecer uma lista de todas as suas publicações e, no canto direito, uma barra com os anos em que elas foram feitas.

Se quiser apagar apenas fotos, em vez de clicar em “Publicações”, clique em “Fotos e Vídeos” e busque o ano.

Aí basta encontrar as imagens daquele ano que quer excluir ou esconder. Clique no “lápis” no canto direito do post e selecione “excluir” ou “ocultada na linha do tempo”.

Ordem para encontrar posts passados

Registro de Atividades Publicações ou Fotos e Vídeos Busque o ano

2. Limitar o alcance de publicações anteriores

Também é possível usar a opção de esconder publicações anteriores do público em geral. Isso vai fazer com que todas seus posts públicos e compartilhados com amigos de amigos até então tenham a privacidade alterada para “amigos” – ou seja, só poderão ser vistas por quem é seu amigo, e não por qualquer pessoa que entre em sua página.

Ao abrir a página inicial do Facebook, clique no menu de opções acessível pelo triângulo invertido no canto direito da barra superior.

Vá na parte de “Configurações”. Na barra esquerda, vai aparecer uma série de opções. Clique na que diz “Privacidade”.

Diversas opções vão aparecer na direita. Na parte em que diz “sua atividade”, clique em “limitar publicações anteriores”.

O próprio menu explica como funciona: “Se você optar por limitar suas publicações anteriores, as publicações na sua linha do tempo que você compartilhou com ‘amigos de amigos’ e as publicações ‘público’ agora serão compartilhadas com ‘amigos’. Qualquer pessoa marcada nessas publicações e os amigos delas ainda poderão vê-las.”

Ordem para limitar as publicações:

Configurações Privacidade Limitar publicações anteriores

