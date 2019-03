Suponha que seu relacionamento subiu no telhado. Você vem tentando resolver seus problemas a dois, com terapia de casal, mas no final das contas, quer saber se o esforço vai valer a pena. As coisas vão melhorar ou piorar?

A recomendação pode parecer óbvia: pare por um segundo e escute seu parceiro. Faça isso. Quando falamos um com o outro, nossas vozes contêm todo tipo de informação que pode revelar a resposta. Inflexões sutis no tom, as pausas entre as frases, o volume em que você fala – tudo isso transmite sinais ocultos sobre como você realmente se sente.

Muito disso nós aprendemos intuitivamente. E usamos essas informações para ajustar o significado de nossas palavras. Pense na diferença entre essas questões:

Essa mudança de ênfase é uma das formas mais óbvias de dar significado à nossa fala. Mas há muito mais camadas que adicionamos sem perceber.