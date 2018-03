O caso recente do Facebook e a Cambridge Analytica expôs uma situação desagradável: não é possível confiar na lisura das empresas que administram seus dados online. Essas informações podem cair em mãos erradas e não há como garantir que elas estejam sendo usadas para fins indevidos neste exato momento, por exemplo, alimentando a campanha eleitoral do candidato que você mais despreza, independentemente da sua posição política.

Assim, a única forma de se proteger é limitar a quantidade de dados que você fornece ao Facebook. Idealmente, seria recomendável fazer isso com todos os serviços que você utiliza online, mas este texto vai manter o foco no Facebook.

Existem duas opções que ajudam a diminuir o nível de dados que você compartilha com o Facebook sem desativar completamente a sua conta. Uma delas é mais “light”, enquanto a outra é mais agressiva.

A opção “light”

Você provavelmente não sabe, mas seus amigos também entregam as suas informações quando interagem com aplicativos que se conectam às suas contas no Facebook. Você pode limitar os danos que eles podem causar à sua privacidade entrando nas configurações de privacidade do Facebook e restringindo os dados sobre você aos quais os apps usados pelos seus amigos têm acesso.

Você pode acessar diretamente essa página por meio deste link. Se preferir entrar no menu manualmente, basta entrar em “Configurações” e “Aplicativos”.

Então clique no botão “Editar” que fica na área de “Aplicativos que outras pessoas usam”. Desmarque todas as alternativas para impedir que esses dados sejam fornecidos aos aplicativos que seus amigos estão usando e pressione “Salvar”.

A opção mais pesada

A opção nuclear permite desativar completamente a plataforma do Facebook. O que isso significa? Essa funcionalidade vai impedir que o Facebook monitore sua atividade em outros aplicativos e nos sites que você visita. Essa é a parte positiva. A negativa é que isso também vai impedir que você use o Facebook para fazer logins em sites que oferecem esse recurso, vai eliminar a integração com Instagram, jogos, e quaisquer outros serviços que utilizem a plataforma do Facebook. Nem o botão de “Compartilhar” que você encontra em qualquer site uma notícia vai funcionar.

A rede social dá os seguintes alertas:

Você não poderá conectar-se a sites ou aplicativos usando o Facebook.

Você não poderá entrar nos jogos ou aplicativos móveis usando o Facebook.

Seus amigos não poderão interagir e compartilhar com você usando aplicativos e sites.

A personalização instantânea também será desativada.

Os aplicativos que você instalou anteriormente ainda podem conter informações que você compartilhou. Entre em contato com esses aplicativos para obter mais detalhes sobre como remover esses dados.

Aplicativos em que você entrou (com o Facebook ou anonimamente) serão removidos.

As publicações de aplicativos serão removidas do seu perfil.

Se você quiser seguir adiante, procure pelo botão “Editar” em “Aplicativos, sites e plugins” e pressione “Desativar plataforma”. Se a mudança vier a te incomodar, basta refazer os passos para ativar a plataforma novamente.

