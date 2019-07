Lucas Coppi

Cappuccino, expresso, americano, latte, macchiato, mocha… O mundo dos cafés evoluiu e ganhou novas matizes e variações para todos os tipos de paladar. Para os mais exigentes e sérios, está o forte sabor de um bom café expresso. Para os que fazem questão de algo doce, o café mocha é a escolha perfeita.

O problema é que a maioria destes tipos de café costuma estar restrita às cafeterias e casas especializadas, e sua reprodução em casa não costuma ser fácil nem comum. Mas elevar o nível do seu café diário é possível, e iremos ensinar como preparar um verdadeiro café mocha em casa, com a mesma qualidade e excelência das cafeterias especializadas.

Preparando seu mocha perfeito

Antes de mais nada, é preciso investir em um bom café. Se for escolher um café de supermercado, algumas dicas ajudam a garantir um produto de boa qualidade. Procure sempre pelo selo da Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café), já que a entidade distingue entre os tipos tradicional, superior e gourmet.

As variedades gourmet são 100% arábicas e resultam em uma bebida mais complexa em boca. Fique de olho na data da torra, já que o café só conserva suas propriedades e características até um mês depois de ser torrado. Vale também checar se a marca divulga a fazenda produtora, uma vez que nenhuma fazenda aceitaria ter seu nome associado a um produto de baixa qualidade.

A cafeteira também influenciará diretamente no sabor do seu café. Escolha o tipo de máquina que mais se encaixa ao seu paladar: você pode optar por uma cafeteira italiana ou francesa, uma cafeteira de café expresso, ou uma elétrica.

Receita de café mocha (2 xícaras)

Ingredientes:

50ml ou ½ xícara de café (quanto mais forte, mais intenso o sabor e a combinação com o chocolate)

30g de chocolate (ao menos 72% de cacau) –

50ml ou ½ xícara de leite (o leite integral garante um espuma mais consistente)

1 colher de chá de açúcar granulado

½ colher de chá de extrato de baunilha

Coberturas opcionais – chantilly, raspas de chocolate, canela em pó, marshmallows

Adicione o café, o chocolate, o açúcar e o extrato de baunilha em uma panela pequena e coloque em fogo baixo até que o chocolate derreta. Mexa continuamente para que a mistura n não ferva.

Aqueça o leite no microondas ou no fogão e faça espuma com uma espumadeira.

Divida a mistura café/chocolate em duas xícaras e cubra com o leite e a espuma. Você pode deixá-lo em camadas ou agitar suavemente para misturar tudo. Cubra a bebida com sua cobertura favorita.

Um pouco da história do café mocha

O Caffè Mocha ou café mocha, é uma invenção americana e uma variante do café com leite, inspirada em uma clássica bebida do café Bicerin, em Turim, na Itália. No entanto, na Itália e em outros países como a França, o mocha é conhecido como “mocha latte”.

Assim como no café com leite, o mocha é feito com um terço de café e dois terços de leite vaporizado, mas adicionando-se uma porção de chocolate, normalmente na forma de pó, embora muitas variedades usem xarope de chocolate. Os chocolates utilizados no café mocha podem ser ao leite ou amargo.

Como o cappuccino, ele também contém a famosa espuma de leite no topo, embora às vezes seja servido também com chantilly. Para finalizar, o café mocha é coberto por uma fina camada de canela ou cacau em pó e, algumas vezes, decorado com marshmallow.