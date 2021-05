Obrigatório para quem viaja do Brasil para a Europa, o teste PCR para o novo coronavírus vai ser oferecido gratuitamente pela TAP a todos os passageiros com bilhetes da companhia. Os exames podem ser realizados em qualquer uma das 11 cidades em que a empresa opera no país, incluindo Belo Horizonte

A iniciativa é válida para passagens compradas até 31 de maio, pelo site da TAP ou via agências de viagens, para itinerários partindo do Brasil até 31 de julho.

Devido às questões sanitárias, a empresa também disponibiliza agora uma alteração sem custos nas reservas.

“O cliente precisa fazer um cadastro e se for elegível receberá um voucher para poder ter acesso a rede de laboratórios parceiros da TAP”, diz a empresa.