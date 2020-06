Na manhã desta quarta-feira (3), várias passagens de nível de Formiga ficaram fechadas após uma composição parar sobre os trilhos.

De acordo com informações repassadas por guariteiros ao portal, a composição é guiada via satélite e no momento em que um dos vagões apresenta problema, os demais são travados fazendo com que o trem pare. Apenas após a detecção do problema e liberação do satélite é possível que a composição retome o trajeto.

A interrupção durou por mais de uma hora e a liberação ocorreu por volta de 11h45.

Problemas como este são alvo recorrente de reclamações da população de Formiga que, apesar de não vislumbrar uma solução nem mesmo a longo prazo, sonha com a retirada da linha férrea da área urbana do município.