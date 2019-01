Mais uma ação de compra em conjunto beneficiou horticultores de Córrego Fundo. Entre os meses de julho e dezembro de 2018, foram realizadas duas compras de sementes de hortaliças. A iniciativa do Departamento de Agricultura do município e da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão), visa apoiar e fortalecer os pequenos produtores em suas atividades.

Segundo o técnico da Emater, Marcos Roberto de Souza, os horticultores do município, encontram grandes dificuldades para comprar sementes de hortaliças de qualidade e, quando encontram, o preço é muito alto. “As compras em conjunto favorecem a aquisição de sementes diretamente do fornecedor, de ótima qualidade a um preço bem mais baixo do que os praticados na região,” explicou.

Para o supervisor do Departamento de Agricultura, Júnior Welton Duque, essa compra é uma oportunidade para os produtores terem acesso a sementes de boa qualidade e dentro da sua realidade financeira.