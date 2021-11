Esta foto do compressor instalado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) circulou nas redes sociais por algumas semanas. Ela ilustrava uma postagem reclamando sobre o problema (ruído sonoro em excesso, acima dos decibéis permitidos) que incomodava a pacientes e ao próprio funcionalismo da unidade.

Tendo sido informado de que o mesmo foi desligado recentemente, o jornal entrou em contato, por telefone, com o diretor geral da UPA, Eder Leal, para obter mais informações a respeito: Se o compressor voltaria a funcionar no mesmo local, ou não, e outros questionamentos sobre o funcionamento do mesmo. Seria aquele o local apropriado para instalá-lo?

Não obtidas as devidas respostas, por telefone, mas gentilmente (?) convidado a comparecer à UPA, quando ele, o diretor Eder, poderia então responder aos nossos questionamentos e por eles serem de interesse público, o jornal procurou a diretoria de Comunicação da Prefeitura, e ela assim informou:

Realmente o compressor em questão, durante muito tempo apresentou problemas técnicos, que causaram o excesso de ruídos quando em funcionamento. Porém, pelo grande número de pacientes na UPA, passando por tratamentos que exigiam o auxilio do compressor na produção de ar comprimido, a única chance de mantê-lo desligado, só foi possível ocorrer agora, com o arrefecimento do número de pacientes lá internados. A licitação já está ultimando os trâmites burocráticos para os reparos necessários e o compressor – só voltará a funcionar no mesmo local em caso de necessidade de suporte aos pacientes.