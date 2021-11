O novo decreto em validade em Piumhi, no Centro-Oeste de Minas Gerais, publicado na última quinta-feira (11), flexibiliza ainda mais as medidas contra a Covid-19 – os hotéis, por exemplo, já podem operar no limite da capacidade.

Porém, no caso dos grandes eventos, além de autorização da Vigilância Sanitária, deve ser exigido dos participantes comprovante de vacinação ou resultado do exame Swab rápido. No caso de leilões presenciais, limite de metade do público.

Fonte: 93Play