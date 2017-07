1º tempo:

O vereador Flávio Martins comunica que, na busca de soluções para se viabilizar a construção da tão sonhada cobertura da Quadra Poliesportiva do bairro Água Vermelha, esteve no dia 30 de maio desse ano no gabinete do deputado estadual Cabo Júlio, onde, acompanhado do vice-prefeito Cid Corrêa e do presidente do Instituto Fumaça, Flávio Vianna, solicitou a liberação de emenda parlamentar para o atendimento de mais esta reivindicação daquela comunidade;

2º tempo:

Na sexta feira (07), foi comunicado oficialmente pela assessoria do ilustre deputado, noticiando que o pleito fora atendido e que o necessário empenho da verba estava autorizado;

3º tempo:

Na manhã dessa segunda (10), Flávio Martins se reuniu com o prefeito Eugênio Vilela e com o vice-prefeito Cid Corrêa, anunciando que o recurso já estava disponibilizado e solicitando que a administração iniciasse os trâmites para a concretização daquele importante sonho.