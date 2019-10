Dois mata-burros estão sendo construídos na comunidade rural de Nova Zelândia: um de concreto e outro de ferro.

As obras foram providenciadas pela Prefeitura de Formiga, em parceria com moradores da comunidade.

De acordo com o encarregado da obra, Geraldo Alexandre, o mata-burro de concreto foi elevado à margem de um córrego, devido aos problemas que apresentava em período de chuvas. “A água passava por cima do mata-burro. Então, tivemos que esperar o nível da água baixar para mexer na estrutura dele, fizemos as asas e as cabeças, deixando-o mais alto.”