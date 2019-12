A secretária de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), Elizabeth Jucá, participou nesta segunda-feira (2), da solenidade de transferência de veículos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para comunidades terapêuticas de Minas Gerais.

Ao todo, 50 veículos farão parte da rotina de atendimento aos usuários dessas comunidades.



Na solenidade na Academia da Polícia Militar, em Belo Horizonte, a secretária fez um agradecimento à PMMG. “Reconhecemos a importância desses veículos para ajudar no trabalho das comunidades terapêuticas de acolhimento e reinserção social dos dependentes químicos”, afirmou Elizabeth Jucá ao comandante-geral da Polícia Militar, coronel Giovanne da Silva.



De acordo com a secretária, a intenção é ampliar a atuação já no ano que vem. “Para 2020, o Governo de Minas pretende publicar novo edital de chamamento público, com objetivo de ampliar o número de atendimento nas comunidades terapêuticas. Com esta iniciativa, vamos saltar de cerca de 28 mil atendimentos para mais de 32 mil atendimentos no estado”, disse.



A iniciativa contou com a intermediação do deputado federal Eros Biondini. “Agradecemos a ajuda do deputado nesta iniciativa de contribuir para o atendimento das comunidades terapêuticas que estão no interior”, disse o comandante-geral, coronel Giovanne da Silva. Ele também parabenizou a secretária Elizabeth Jucá pelo trabalho à frente da Sedese, especialmente em situações de crise, como a que ocorreu em Brumadinho. “Parabenizo a secretária Elizabeth Jucá que tem feito um importante trabalho na assistência social”, completou.



O dirigente da Instituição Cristã de Assistência Social (Icasu), Antônio Naves, fez um agradecimento pela cessão do veículo. Segundo ele, o veículo irá contribuir para fortalecer o trabalho da instituição no atendimento às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social em Uberlândia.

Imprimir