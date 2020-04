O Corpo de Bombeiros procura por um homem de 45 anos que desapareceu no rio Pará, na comunidade de Tornos, em Conceição do Pará.

Segundo os militares, o homem se afogou na tarde desse domingo (19) enquanto nadava em uma área de pesca do rio com irmão e um amigo. As buscas começaram na madrugada desta segunda-feira (20).

De acordo com informações do irmão da vítima, repassadas aos militares, o homem e um amigo decidiram atravessar o rio a nado. Durante a travessia eles começaram a se afogar ao tentar retornar para a margem.

A testemunha entrou rapidamente na água e salvou primeiro o amigo, porém, não conseguiu retornar a tempo de resgatar o próprio irmão. A vítima resgatada foi levada para a Santa Casa de Misericórdia de Pitangui.