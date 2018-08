O grupo italiano Atlantia, responsável pela ponte que desabou em Gênova, na Itália, matando 38 pessoas, também administra trechos de 16 rodovias brasileiras. Uma delas é a MG-050, que liga Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, até São Sebastião do Paraíso, na divisa do Estado com São Paulo.

A estrada foi cedida à concessão para a AB Nascentes das Gerais, que pertence à AB Concessões, que tem como controladora a Atlantia. A rodovia tem 344 km e foi privatizada em 2007. Além dela, a AB Nascentes também responde pelas BRs 265 (do km 637+200 ao km 659+500) e 491 (do km 0 ao km 4+700), ambas em São Paulo.

Além das três rodovias, a AB Concessões também é responsável pelas concessionárias paulistas AB Triângulo do Sol (SPs 310, 326 e 333), AB Colinas (SPs 075, 127, 280, 300 e 102/300) e Rodovias do Tietê (SPs 101, 113, 308, 300, 209 e 162/308). No Brasil, o grupo Atlantia administra mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias.

Investimento em Minas