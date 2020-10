Da Redação

Os moradores do Balbino Ribeiro deverão ter descanso com relação ao recorrente problema de desabastecimento de água no bairro.

A construção de uma adutora com rede de dois mil e quinhentos metros de extensão foi concluída nesta quarta-feira (14) e já está em funcionamento.

De acordo com informações apuradas pelo Últimas Notícias, pela tubulação de 60mm são levados nove mil litros de água potável por hora de um poço artesiano novo, localizado no bairro Engenho de Serra até o bairro Balbino Ribeiro.