A pavimentação da rua Aluísio Bernardes de Castro, conhecida como “Rua do Jequitibá” foi concluída na sexta-feira (31). A obra era aguardada pelos moradores da localidade há tempos.

A rua foi toda preparada para escoar as águas pluviais, com drenagem profunda com tubulação de 800 milímetros. Com a finalização do asfaltamento, o logradouro receberá, agora, sarjeta e meio-fio.

A rua Rio Tietê, que fica nas proximidades do Parque do Jequitibá, também foi totalmente pavimentada.