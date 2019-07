Neste domingo (14), na quadra do bairro Areias Brancas, foi realizada uma partida de futebol em comemoração à reforma do local.

A atividade foi organizada por moradores da região e contou com a presença do prefeito Eugênio Vilela e do vice-prefeito e secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa.

As melhorias na quadra esportiva foram realizadas pelos servidores do setor de manutenção da secretaria de Educação. No local foram desenvolvidos trabalhos de serralheria e pintura. Recentemente, a quadra do bairro Quinzinho também foi reformada e recebeu um jogo comemorativo organizado por frequentadores do local.