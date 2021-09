A Caixa Econômica Federal lançou edital do concurso público com 1.100 vagas para todo Brasil de técnico bancário novo exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD), há vagas para cidades da do Centro-Oeste de Minas. São 1.000 para preenchimento imediato e 100 para formação de cadastro de reserva.

O candidato deve ter nível médio completo. O salário é de R$ 3 mil para jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Do total, 20% das vagas serão destinadas aos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência/pretos ou pardos.

No Centro-Oeste de Minas, na área de cobertura da TV Integração, as oportunidades são para: Abaeté, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Carmo do Cajuru, Carmópolis de Minas, Cláudio, Divinópolis, Dores do Indaiá, Formiga, Itapecerica, Itaúna, Lagoa da Prata, Luz, Martinho Campos, Nova Serrana, Oliveira, Papagaios, Pará de Minas, Pitangui, Piumhi, Pompéu e Santo Antônio do Monte. Para todo o Estado são 50 vagas imediatas e 5 de reserva.

Entre as atividades do técnico bancário estão prestar atendimento ao público, realizar negócios e comercializar produtos e serviços; identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais; efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas; e elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral.