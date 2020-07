A Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico informou nesta quinta-feira (16), que as etapas do Concurso Público da Prefeitura serão retomadas.

Na próxima segunda-feira (20 ) terá início o novo período para envio da comprovação de títulos. Os documentos devem ser encaminhados até o dia 24 deste mês.

O candidato que já houver enviado ou entregue seus títulos no período da primeira convocação, apenas necessitará reenviar seus documentos caso estes não tenham sido autenticados. Somente serão válidos os títulos referentes a cursos concluídos até a data de 23 de março de 2020.

Endereço para envio

Os títulos, acompanhados do formulário de Envio de Títulos devidamente preenchido e assinado, deverão ser enviados em envelope lacrado com a seguinte identificação: “Concurso Público Prefeitura Municipal de Formiga (especificar o cargo e o número de inscrição) – Avaliação de Títulos” (original ou cópia autenticada em cartório), impreterivelmente, via Sedex ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede do Instituto Consulplan: Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, Bairro Safira, Sala A, Muriaé/MG, CEP: 36.883-031.

Poderão ainda ser entregues, no mesmo período e condições, pessoalmente, na sede das bibliotecas municipais situadas nos seguintes endereços: Biblioteca Dr. Sócrates Bezerra de Menezes (Praça São Vicente de Férrer, nº 140, Centro, de 8h às 18h, de segunda a sexta-feira); Biblioteca Ozório Garcia (Rua Alfa, nº 59, Ouro Negro, de 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira); Biblioteca Donatelli Gandra (Rua Lassance Cunha, nº 671, Quinzinho, de 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira).

Confira o Edital/003 de Reabertura do Envio de Títulos