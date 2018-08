A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, firmou uma parceria com o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) campus Formiga, para a realização do concurso de redação “Matemática em toda parte”. A iniciativa foi oficialmente lançada nessa quinta-feira (16), no Auditório Odette Khouri.

Na ocasião, estiveram presentes o secretário de Educação, Cid Corrêa; o diretor do IFMG em Formiga, Washington Santos Silva; o secretário de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação do IFMG, Lelis Pedro de Andrade; a coordenadora do concurso de redação, Maísa Kely de Melo; a diretora do Caic, Débora Bessas; a diretora do Arlindo de Melo, Maria das Dores de Oliveira Miranda, além de alunos do IFMG e das escolas Caic e Arlindo de Melo.

De acordo com Cid Corrêa, o concurso de redação será realizado no dia 26 de setembro com estudantes dos quintos anos das escolas municipais Arlindo de Melo e Caic. “Esse concurso tem como objetivo desenvolver a leitura e a escrita para a construção de conhecimento matemático”, explicou.

Como premiação, os alunos que fizerem as três melhores redações receberão medalhas. Já a escola que obtiver a maior média aritmética das notas aferidas pelas redações ganhará um dia de Oficina de Matemática no IFMG para os estudantes das turmas de quintos anos. A data para a oficina já está reservada: dia 21 de novembro deste ano.