As inscrições para o concurso do CIS-URG Samu Centro-Oeste estão abertas e podem ser feitas até o dia 6 de janeiro. As provas serão aplicadas no dia 9 de fevereiro.

Serão oferecidas 377 vagas. O salário varia de R$1 mil a R$7.800.

Para a área assistencial as vagas oferecidas são: condutor socorrista, técnico em enfermagem, médico e enfermeiro. Para a área administrativa as vagas são para psicólogo, farmacêutico, auxiliar de regulação, analista administrativo, auxiliar administrativo dentre outros.

Confira os editais: 01 – 02