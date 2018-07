A Secretaria de Cultura de Formiga lançou um concurso para escolha do nome de uma nova associação de artesãos que está sendo criada em Formiga.

As inscrições para participar do concurso, que são gratuitas,podem ser feitas a partir dessa quarta-feira (1o) até o dia 15 de agosto, exclusivamente, pelo e-mail concursoartesanatoformiga@gmail.com.

De acordo com o regulamento, que já foi publicado no site da Prefeitura, no ato da inscrição é preciso informar o nome proposto à associação e os seguintes dados do inscrito: nome completo, documento, data de nascimento, endereço e telefone de contato.

O número de participantes neste concurso é ilimitado e cada candidato poderá concorrer com apenas uma proposta de nome.