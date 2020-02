Por Priscila Rocha

O número de ausentes no segundo dia do processo seletivo que destina vagas para atuação na Prefeitura e no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) em Formiga foi maior do que no primeiro dia de provas.

Eram esperados 4.873 candidatos que realizariam a seleção para 26 cargos. De acordo com a empresa responsável pelo certame, o Instituto Consulplan, 975 inscritos não compareceram à seleção. O número corresponde a 19,5% dos candidatos.

No primeiro dia de provas, realizado no dia 26 de janeiro, o número de ausente foi de 12%. Dos 3.607 concorrentes, 433 não compareceram.

As provas foram aplicadas no período da manhã e da tarde no Unifor-MG e de acordo com a equipe organizadora, nenhuma ocorrência foi registrada. Neste segundo dia, 3.898 pessoas compareceram.

Terceiro dia

Na ocasião, 6.163 inscritos deverão fazer a seleção para 32 cargos. As provas serão aplicadas para cargos como arquiteto, psicólogo, auxiliar admirativo, recepcionista, telefonista, entre outros.

A relação de candidatos por vaga da terceira fase varia de 1 a 272. O cargo com maior média de relação por vaga é para telefonista do Saae que oferecerá apenas uma vaga. Apesar de não estar entre as maiores relações de candidatos por vaga, o cargo que contou com o maior número de inscritos foi o de oficial administrativo. As 10 vagas oferecidas serão disputadas por 1.316.

O ambiente de realização da avaliação será informado no dia 3 de fevereiro. As informações também poderão ser obtidas através da Central de Atendimento do Instituto, pelo 0800.283.4628.

O concurso

O certame destina vagas para cargos de nível superior, médio técnico, médio, fundamental completo, fundamental incompleto e elementar-alfabetizado. Os salários variam de R$1.045,79 a R$10.956,63 para o cargo de médico da família.

O concurso público contou com 12.706 inscritos, mas devido a divisão da aplicação das provas em dias diferenciados, 1.937 candidatos realizarão provas para mais de um cargo.



A média da relação de candidatos por vaga varia de 1 a 325 por vaga. Os cargos de médico infectologista, professor de música teclas e mecânico hidráulico (Saae) que oferecerão apenas uma vaga contaram com um inscrito cada. A vaga mais concorrida foi a de auxiliar administrativo (Saae) que contou com 650 inscritos que concorrerão a duas vagas (325/vaga).

RELAÇÃO DE CANDIDATOS POR VAGA

Cronograma das provas

Primeiro dia – 26 de janeiro Segundo dia – 2 de fevereiro Terceiro dia – 9 de fevereiro Manhã 8h Manhã 8h Manhã 8h • Professor de Música – Iniciação Musical

• Professor de Música – Cordas Eruditas

• Professor PEB I

• Professor PEB II – Geografia

• Armador

• Bombeiro Hidráulico (SAAE)

• Calceteiro (SAAE)

• Cantineira

• Capinador

• Operador de Máquinas

• Assistente de Educação Infantil

• Auxiliar de Educação Especial • Auxiliar de Biblioteca

• Auxiliar de Educação Especial – Interprete de Libras

• Fiscal de Meio Ambiente

• Carpinteiro

• Coveiro

• Cuidador Social

• Eletricista

• Pedreiro

• Servente Escolar

• Técnico em Enfermagem

• Técnico em Segurança do Trabalho (SAAE)

• Técnico em Informática (SAAE) • Arquiteto

• Auditor de Controle Interno

• Assistente Social

• Bibliotecário

• Auxiliar Administrativo (SAAE)

• Agente de Trânsito e Transporte

• Agente Social

• Inspetor de Alunos

• Recepcionista

• Motorista (SAAE)

• Mecânico Hidráulico (SAAE)

• Gari

• Guariteiro (SAAE)

• Operador Sanitário (SAAE)

• Operário de Serviços Gerais (SAAE)

• Zelador Tarde 14h30 Tarde 14h30 Tarde 14h30 • Advogado Social

• Pedagogo

• Professor de Música – Bateria, Percussão

• Professor de Música – Canto

• Professor de Música – Cordas Populares

• Professor de Música – Instrumentos de Sopro

• Professor de Música – Teclas

• Professor PEB II – Ciências

• Professor PEB II – Educação Física

• Professor PEB II – História

• Professor PEB II – Matemática

• Professor PEB II – Português • Advogado Público

• Assistente Social de Programas Sociais

• Enfermeiro

• Engenheiro Eletricista

• Engenheiro Civil

• Farmacêutico

• Fonoaudiólogo

• Médico da Família

• Médico Infectologista

• Médico Veterinário

• Psicólogo

• Serralheiro

• Servente de Limpeza

• Pedreiro (SAAE) • Analista Fiscal Sanitário – Enfermeiro

• Analista Sanitário Fiscal – Farmacêutico

• Cirurgião Dentista

• Psicólogo Social

• Terapeuta Ocupacional

• Auxiliar em Farmácia

• Fiscal de Obras e Postura

• Operador de Sistema de Água e Esgoto (SAAE)

• Oficial Administrativo

• Recepcionista (SAAE)

• Telefonista (SAAE)

• Motorista

• Operário de Serviços Gerais

• Mensageiro (SAAE)

• Zelador II (SAAE)

• Operador de Máquina (SAAE)