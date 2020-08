O Instituto Consulplan, no uso de suas atribuições como organizadora responsável pela realização do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Formiga e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) do Município de Formiga, Edital nº 01, de 11 de setembro de 2019, comunica a todos os candidatos e interessados a constatação de erro material no Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos, publicado em 13 de agosto de 2020.

Dessa maneira, tendo em vista seu firme propósito de conduzir o certame de forma transparente e justa, informa ainda que o resultado se encontra em revisão e, em breve, será divulgado com as devidas correções.

Ante o exposto, a fase recursal contra o resultado preliminar em comento fica suspensa, de modo que será oportunizado o devido recurso após a republicação do resultado revisado.

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados oficiais referentes a este Concurso Público, divulgados no endereço