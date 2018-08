Enquanto os números do desemprego insistem em não arrefecer, os concursos públicos estão oferecendo mais de 3 mil vagas no estado de Minas Gerais até dezembro. Os cargos são para todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior.

Alguns processos seletivos já foram finalizados, mas ainda há vários em andamento, ou seja, já tiveram inscrições encerradas, mas ainda não realizaram as provas ou apontaram os selecionados.

Para quem se interessa por uma vaga, no entanto, ainda há muitas oportunidades cujas inscrições estão abertas. Para as vagas do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro, o Hospital do Barreiro em Belo Horizonte, por exemplo, as inscrições se encerram nesta quarta-feira (1º).

Confira todas as oportunidades abertas no Estado até o fim deste ano: