Gleiton Arantes/ Lorene Pedrosa

Tão logo o portal Últimas Notícias divulgou no fim da tarde dessa terça-feira (3), notícia sobre as condições das estradas das comunidades rurais de Nova Zelândia e São Pedro, em Formiga, moradores de outras comunidades entraram em contato e enviaram fotos de situações ainda piores.

É o caso de Boa Esperança e Frazões, onde, segundo informações dos moradores, as crianças não estão conseguindo ir às aulas, o médico não está conseguindo chegar à localidade para fazer os atendimentos no posto de saúde e o ônibus da viação também não chega devido às condições em que as estradas ficaram após as chuvas que iniciaram no fim de semana passado.

Nessa quarta-feira (4), segundo informou uma funcionária da viação, a viagem do ônibus que faz a linha até as duas comunidades rurais e sai de Formiga às 14h não foi cancelada, mas o veículo prosseguiria até onde fosse possível.

E a situação não estava boa nem durante a estiagem. “Era possível atolar na poeira da estrada antes da chuva e era óbvio que quando a chuva chegasse o resultado seria esse”, comentou uma das denunciantes.

Quem tentou passar pelas estradas de acesso, como no caso das comunidades de São Pedro e Nova Zelândia, teve mesmo que contar com a ajuda de outros veículos pesados ou de máquinas para desatolarem os veículos.

Em um dos posts feitos nas redes sociais, uma moradora comenta que a situação é a mesma nas comunidades de Timóteo e Retiro e que um caminhão de uma grande empresa de leite e derivados ficou atolado na terça-feira em uma das estradas, carregado com 10 mil litros de leite.

A população das duas comunidades afirma que a região está abandona faz tempo e que espera que algo seja feito para que tenha condições de, pelo menos, trafegar novamente pelas estradas.

Suspensão das aulas

O problema de acesso dos alunos às aulas afeta estudantes de várias outras comunidades.

O portal fez um levantamento nas escolas municipais, localizadas na zona rural, para saber como está o fluxo de alunos e se as aulas estão acontecendo ou não.

Na comunidade de Boa Esperança, os alunos da Escola Municipal Haydée Garcia Guerzoni tiveram aula apenas na segunda-feira (2). Nessa terça e quarta-feira (3 e 4) as aulas foram suspensas. Devido a situação nas estradas, os veículos que transportam os estudantes não estão conseguindo chegar até o estabelecimento de ensino.

Na Escola Municipal José João de Melo, na Fazenda Velha, as aulas estão ocorrendo normalmente, porém, cerca de 10% dos alunos não conseguiram chegar à escola.

No distrito de Ponte Vila, a Escola Florêncio Rodrigues Nunes contou com a frequência de cerca de 50 % de alunos nessa terça-feira. A situação das estradas melhorou nessa quarta e a participação de estudantes aumentou na escola, que nesta semana está aplicando provas de recuperação.

Na Escola José Antônio do Couto, em Albertos, mais de 50% dos alunos não compareceram às aulas na terça-feira, já nesta quarta, devido à estiagem, apenas duas kombis não conseguiram chegar até a escola. “É preciso jogar mesmo que seja brita nas estradas, pois a situação está crítica. Na segunda-feira precisei ir para Formiga pois não tinha condições de voltar para a minha casa que fica em outra comunidade rural”, disse uma professora.

Na Prefeitura

O portal entrou em contato com a administração municipal na manhã desta quarta-feira para saber quais medidas serão adotadas para solucionar o problema das estradas e quando o trabalho começará.

No fim da tarde desta quarta, a Secretaria de Comunicação enviou matéria sobre o assunto. Confira:

Atenta ao período de chuvas, Prefeitura desloca equipe para manutenção em estrada de Boa Esperança

Procedimento também será feito em outras zonas rurais; manutenção é feita desde o início do ano e ideia é cobrir todos os cinco mil quilômetros de estradas rurais formiguenses

O período de chuvas começou e, como o tempo estava muito seco e as estradas das zonas rurais cobertas pela poeira, alguns pontos delas foram tomados pela lama. Atenta à dificuldade dos cidadãos dessas regiões, a Prefeitura iniciou a manutenção na estrada da comunidade de Boa Esperança, na manhã de hoje, dia 4.

De acordo com o secretário-adjunto de Obras, José Ronaldo do Couto, duas grandes máquinas estão fazendo o serviço na região. Segundo ele, os buracos estão sendo cobertos com brita e, tão logo o serviço seja concluído, a equipe da pasta será direcionada para outra região.

“Não vamos deixar que ninguém seja prejudicado. Desde o início do ano estamos fazendo a manutenção nas estradas rurais formiguenses, que somam um total de mais de cinco mil quilômetros. É um trabalho árduo, mas a intenção é cobrir toda essa área”, comentou.

Atendimento médico

Devido à grande quantidade de lama e a dificuldade de acesso, o atendimento médico na zona rural de São Pedro não pôde ser realizado hoje. Amanhã, o serviço seria feito na comunidade de Boa Esperança, mas, devido à manutenção na estrada, não será possível.

A Secretaria Municipal de Saúde aproveita a oportunidade para salientar que os moradores das comunidades rurais podem ser atendidos em qualquer Programa de Saúde da Família (PSF) da zona urbana, que funcionam entre as 7 e as 17 horas.

Aulas

Também devido à condição da estrada, não houveram aulas na Escola Municipal Haydée Garcia Guerzoni, na comunidade de Boa Esperança. O secretário-adjunto de Educação, Alex Arouca, informou que os profissionais de ensino não conseguiram chegar até a instituição. A expectativa é de que, com a manutenção feita hoje, as aulas ocorram normalmente amanhã.

Alex informou também que em algumas outras comunidades houve uma queda na participação dos alunos nos últimos dias. No entanto, segundo ele, todos os profissionais da instituição estiveram presentes e as aulas ocorreram normalmente”.