O condutor de um Del Rey, de Lagoa da Prata, chocou o veículo contra m dois carros que estavam parados na avenida Progresso em Arcos. Segundo populares, ele e os outros dois ocupantes do veículo estavam com sintomas de embriaguez e fugiram do local do acidente depois de discutir com os populares que tentaram segurá- los.

Pessoas que presenciaram o acidente disseram que ele já vinha descontrolado pela avenida, em seguida, perdeu o controle direcional do veículo que se chocou contra um Chevete e um Uno que estavam parados próximo a um trailer de um lanche.

A Polícia Militar foi acionada. Os suspeitos serão responsabilzados pelo acidente e poderão ser indiciados por direção perigosa, dirigir sob efeito de álcool e fugir do local do acidente.