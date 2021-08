Um homem de 42 anos, natural de Itapecerica, mas residente em Formiga, foi preso no início da tarde desta segunda-feira (23), na BR-354.

Durante patrulhamento na altura do km 508, nas proximidades do trevo de acesso à cidade de Formiga, policiais militares do Tático Móvel se depararam com um automóvel VW / Gol, emplacado em Formiga, zigue-zagueando pela pista e atingindo a contramão de direção.

O condutor foi abordado e os militares verificaram que ele apresentava alguns sintomas de embriaguez, tais como, hálito etílico, olhos avermelhados e falta de equilíbrio.

Uma equipe da Polícia Rodoviária de Formiga compareceu no local da abordagem e, após submeter o condutor ao exame do bafômetro, obteve-se o resultado de 1,24 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 31 vezes acima do permitido.