Neste domingo (8), às 7h15, durante uma operação Lei Seca itinerante pelo km 5 da rodovia de ligação LMG-830, que dá acesso a MG-050 ao Córrego Fundo de cima, policiais rodoviários de Formiga se depararam com um automóvel VW/Gol, prata, com placas de Formiga, parado e atravessado no meio da pista, colocando em risco a segurança do trânsito.

Durante a abordagem, foi verificado que o condutor de 53 anos, natural e residente em Córrego Fundo, estava com alguns sintomas de embriaguez. Após soprar o bafômetro, obteve-se o resultado de 0,38 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 9 vezes acima do permitido.

Diante dos fatos, o motorista, que também é inabilitado, relatou ter ingerido algumas cervejas em uma boate localizada às margens da rodovia em Córrego Fundo. Ele foi preso pelo crime de embriaguez ao volante, estipulado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo conduzido até a Delegacia Regional de Formiga.

Ele ainda foi multado em R$ 3.815,11 e ainda irá responder na justiça pelo crime de trânsito cometido. Para não ir para a penitenciária, ele teve que pagar R$ 1.500,00 de fiança. O veículo foi removido.