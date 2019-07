A Polícia Rodoviária Estadual divulgou na tarde desse domingo (28), detalhes do capotamento que ocorreu nessa madrugada na rodovia de ligação LMG 827, entre os municípios de Piumhi e Bambuí. O acidente feriu três pessoas, dentre elas uma criança de seis anos, e levou uma para prisão.

Segundo a PRE, um Fiat / Siena emplacado em Artur Nogueira/SP, conduzido por um homem de 34 anos, residente em Capitólio/MG, seguia pela rodovia por volta de 0h30, quando na altura do KM 10, já no município de Bambuí, ao realizar uma curva, perdeu o controle direcional, capotou e parou fora da pista, sobre um matagal.

Durante o atendimento da ocorrência, os policias rodoviários constataram que o condutor encontrava-se com vários sintomas de embriaguez. Ao submetê-lo ao teste do etilômetro obteve-se o resultado de 0,51 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida 10 vezes acima do permitido.

Ao ser indagado, o condutor relatou que havia feito uso de bebida alcoólica no distrito de São Leão, localizado na zona rural de Bambuí. No veículo foi encontrado um balde contendo nove latas de cervejas diversas.

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade no acidente: o amigo do condutor, de 35 anos, e o filho dele, de 6 anos, residentes na zona rural de São Leão. Ambos estavam sem o cinto de segurança no momento do acidente, o que fez com o que o homem fosse arremessado para fora do carro e fosse socorrido inconsciente pela equipe do Samu.

Uma terceira pessoa; uma mulher de 39 anos, residente em Capitólio/MG, se feriu sem gravidade. Ela foi identificada como a namorada do condutor do veículo. Todos os feridos foram socorridos e levados para o hospital de Bambuí.

Ante o exposto, o condutor foi autuado em R$ 2.934,70, teve a C.N.H recolhida. Ele ainda foi preso e conduzido até a delegacia regional de Formiga. Por não pagar a fiança determinada, de R$ 1.500, foi levado para a Penitenciária de Formiga.

O homem ainda responderá na Justiça pelo crime de embriaguez ao volante e pelas lesões corporais causadas nos passageiros.