Da Redação

No início da noite de sábado (16), a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito no km 492 da BR 354.

No local, policiais constataram que havia ocorrido uma colisão lateral envolvendo um veículo de passeio e uma carreta semi-reboque. Ninguém se feriu.

De acordo com a PRE, uma carreta emplacada em Lavras, conduzida por um homem de 34 anos, residente em Formiga, seguia pela rodovia, se deslocando de Arcos para Formiga, quando, nas proximidades da “curva da Morte”, um automóvel VW / Gol, emplacado em São Thomé das Letras / MG, que seguia no sentido contrário, repentinamente, atingiu a contramão de direção e colidiu com a lateral da carreta.