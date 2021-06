Um homem de 37 anos foi preso na noite dessa terça (1º), durante operação Lei Seca no KM 474 da BR-354, em Arcos.

Policiais rodoviários de Formiga deram sinal de parada para o condutor de um automóvel GM / Celta 2P Life, emplacado em Arcos, sendo verificado que o condutor, natural de Macarani/BA, mas residente em Arcos, apresentava sintomas de embriaguez, tais como, hálito etílico e olhos avermelhados.

Após soprar o bafômetro, obteve-se o resultado de 0,54 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 13 vezes acima do permitido.

O homem relatou ter ingerido algumas cervejas no período da tarde, foi preso, pelo crime de embriaguez ao volante, estipulado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo conduzido até a Delegacia Regional de Formiga.

Ele ainda foi multado em R$ 2.934,70, perdeu 7 pontos na C.N.H que foi recolhida e ainda irá responder na justiça pelo crime de trânsito cometido.

Futuramente, o indivíduo também terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses.