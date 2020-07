Da Redação

Um grave acidente foi registrado na tarde de sábado (25), por volta das 14h, no km 486 da Rodovia BR 354, Formiga.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária – Grupamento de Formiga, quando militares da corporação chegaram ao local do acidente, encontraram um micro-ônibus tombado, fora da pista. O condutor do veículo, de 34 anos, estava gravemente ferido e preso às ferragens.

Ainda de acordo com policiais rodoviários, o homem estava inconsciente e exalava forte odor de bebida alcoólica.

A vítima foi removida do interior do veículo pelos militares do Corpo de Bombeiros – CBMMG e encaminhada para a Santa Casa de Formiga com apoio do Samu, com rebaixamento do nível de consciência e estado de saúde considerado grave.

A embriaguez do condutor foi posteriormente constatada pela equipe do CBMMG e pela médica plantonista.

No veículo foram encontrados resquícios de cocaína e uma bucha de maconha, as quais foram apreendidas.

O veículo foi removido e lavradas as multas devidas.

Não foram divulgadas informações atualizadas do quadro de saúde do condutor.