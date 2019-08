Redação Últimas Notícias





Um homem de 60 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na BR-354, em Arcos.



O acidente foi registrado na madrugada deste sábado (31), em frente a universidade Puc Minas. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o homem conduzia um GM/Kadett quando invadiu a contramão e o veículo colidiu contra um VW/Fox. O motorista apresentava sintomas de embriaguez.



Além de estar embriagado, o condutor não usava o cinto de segurança. Com o impacto da colisão ele bateu a cabeça no parabrisas e ficou gravemente ferido. O homem foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o hospital da cidade.



Conforme a PRE, o condutor teve a C.N.H recolhida, foi multado em R$3,129,93 e reponderá na Justiça pelo crime de trânsito e pelos danos causados no Fox.