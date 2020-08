Um acidente envolvendo uma locomotiva e um veículo VW/Gol deixou um homem de 52 anos ferido na tarde de sábado (8), no bairro Catalão em Divinópolis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao tentar atravessar a via férrea, o motorista não percebeu a aproximação do trem e avançou com o veículo na área de passagem da composição férrea, vindo a ser atingido e arrastado por 10 metros.

O Samu foi acionado e socorreu o motorista que estava consciente com pressão arterial alterada e leves escoriações. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento Padre Roberto (UPA).

O trem carregava soja e seguia de Araguari/MG para Vitória/ES. Os bombeiros compareceram ao local e analisaram possíveis vazamentos.