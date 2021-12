Na tarde deste sábado (4), Policiais Rodoviários de Formiga receberam denúncia de que um automóvel Fiat Siena Elx Flex estava transitando pela rodovia MG-050 no sentido Formiga para Córrego Fundo e que seu condutor ziguezagueava pela rodovia e transitava pela contramão de direção. O veículo foi emplacado em Piumhi.

No momento, dois motoristas usuários da via, sendo um residente em Formiga e outro em São Bento do Sul/SC, conseguiram abordar o Siena na altura do KM 210, nas proximidades do viaduto de Córrego Fundo, no qual constataram que o condutor, após muita dificuldade para sair do veículo, se quer conseguiu ficar de pé e que o mesmo aparentava estar bastante embriagado.

Ao chegarem no local, os militares constataram que o condutor de 33 anos, natural de Formiga, mas residente em Piumhi, apresentava vários sintomas de embriagez, como olhos avermelhados, hálito etílico, fala desconexa e andar cambaleante, encontrava-se sonolento e mal conseguia portar-se de pé.

No momento em que foi questionado sobre o uso de bebidas alcoólica, relatou que bebeu durante toda a manhã.