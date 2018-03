Redação Última Notícias

Um grave acidente foi registrado na noite desse domingo (4) na avenida Dr. João Vaz Sobrinho (avenida sanitária trecho 1) em Arcos.

De acordo com informações do Registro de Ocorrência (Reds), o motorista de um veículo entrou na contramão da avenida em alta velocidade e colidiu com uma motocicleta que seguia pela via.

Com o impacto, o motociclista, um jovem de 18 anos, foi arremessado dentro do canal de escoamento de água da via pública. Ele teve fratura exposta na perna direita e foi encaminhado pela equipe do Samu para o hospital em Formiga, onde passará por cirurgia.

O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. De acordo com a PM, o homem não foi identificado, mas a Polícia Civil investigará o caso e assim que for identificado o suspeito será responsabilizado pelo acidente.

A Polícia Militar solicita quem tiver informações que possam ajudar na identificação do condutor infrator, entrar em contato pelos telefones: 190 ou 181. A identidade de quem ajudar nas investigações será preservada.