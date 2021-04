Na manhã deste sábado (10), durante operação Lei Seca no KM 15 da rodovia MG 439, em conjunto com a PM de Pains/MG, no município de Pains, policiais rodoviários de Formiga, deram sinal de parada para uma Honda / C100 Biz ES, verde, emplacada em Pains, sendo verificado que o condutor encontrava-se transportando um passageiro que por sua vez não utilizava capacete de proteção e ao perceber a ordem de parada, ignorou os policiais e evadiu, tomando rumo a uma estrada de chão.

De imediato, foi realizado o acompanhamento e a abordagem, sendo verificado que o condutor de 35 anos, natural e residente em Pains, estava com alguns sintomas de embriaguez, tais como, hálito etílico e olhos avermelhados e após soprar o bafômetro obteve-se o resultado de 0,40 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 10 vezes acima do permitido, sendo verificado também que a motoneta estava licenciada em 2013.

Ante o exposto, o condutor embriagado, que também é inabilitado foi preso, pelos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa, estipulados nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo conduzido até a Delegacia Regional de Formiga.

Ele ainda foi multado em mais de R$ 5.000,00 e ainda irá responder na justiça pelos crimes de trânsito cometidos. A motoneta foi removida pelo guincho credenciado da cidade de Formiga.