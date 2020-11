Redação UN

Por volta das 16h30 de sexta-feira (27), um automóvel VW/Gol seguia pela MG 050, deslocando-se de Córrego Fundo para Pimenta, quando na altura do km 214, ao aproximar-se do antigo Posto Pasqualloto, seu condutor de 48 anos, natural e residente em Córrego Fundo, não aguardou no acostamento à direita a oportunidade de convergir à esquerda com segurança. No instante em que realizou a conversão foi atingido na lateral traseira esquerda por uma motocicleta Honda/NXR Bros, emplacada em Formiga, que estava sendo conduzida por um homem de 49 anos, natural e residente em Formiga.

Devido ao impacto, o piloto da moto foi lançado ao solo e sofreu ferimentos graves, sendo socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Formiga e encaminhado para o hospital desta cidade.

O condutor do Gol, que é inabilitado, foi preso pelo fato de ter causado o acidente e não possuir C.N.H. Ele ainda foi autuado em R$ 1.075,64, irá responderá na Justiça pelo crime de trânsito cometido e futuramente também terá que pagar os danos causados na moto.