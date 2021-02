Um homem de 33 anos morreu, nesta quinta-feira (11), em um acidente no km 215 da BR-452, após a carreta que ele conduzia capotar em uma região conhecida como “Curva do Bambu”, O local fica próximo ao lago da represa de Nova Ponte.

Segundo os bombeiros de Araxá, que atenderam a ocorrência, o condutor era Alberto Barbosa Souza Vitório, atleta de jiu-jitsu do município de Bambuí.

A carreta estava carregada de cal e seguida no sentido Araxá-Uberlândia. Para os militares, ao acessar o trecho de curva o condutor perdeu o controle do veículo, que capotou.

Polícia Civil e Polícia Rodoviária Estadual auxiliaram os bombeiros no destombamento do veículo e na retirada do corpo do motoristas Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Alberto Barbosa morreu na hora.