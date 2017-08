Um acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (11), na rodovia BR-354, entre um automóvel GM/Celta, de Formiga e uma carreta do Paraná.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Formiga, a carreta seguia sentido Arcos/Formiga, quando na altura do km 481, no instante em que transitava por um aclive e fazia uma curva leve para a direita, foi atingida pelo Celta, que seguia no sentido contrário e repentinamente saiu para o acostamento à sua direita e posteriormente voltou para a pista de rolamento, atingindo a contramão, colidindo contra a lateral da carreta, saindo da pista e parando fora da rodovia.

A condutora do Celta, de 30 anos, natural de Formiga foi socorrida pelo Samu de Arcos e encaminhada ao hospital com ferimentos leves no rosto e no braço. Ela relatou aos policiais rodoviários que não se lembrava do ocorrido, somente do momento exato da colisão contra a carreta.