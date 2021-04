No próximo sábado (17), 132 cidades no interior de Minas Gerais e de São Paulo vão participar de um drive-thru do projeto Conexão Solidária. No Sul de Minas são 39 Prefeituras que farão arrecadações.

Este ano, a ação concentra a doação apenas de alimentos não perecíveis nos postos de coleta, das 8h às 17h. Cada Prefeitura disponibilizou um local amplo para o recebimento das doações via drive-thru, e será responsável pela distribuição dos produtos à população mais vulnerável nesta pandemia.Clique aqui e confira os pontos de coleta de cada cidade participante. Abaixo, veja a lista dos municípios que já confirmaram participação:

Areado

Baependi

Bom Sucesso

Brazópolis

Bueno Brandão

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campos Gerais

Carmo de Minas

Conceição dos Ouros

Cristais

Ilicínea

Itajubá

Itanhandu

Jacutinga

Juruaia

Lavras

Machado

Maria da Fé

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Passos

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Olímpio Noronha

Ribeirão Vermelho

Santa Rita de Caldas

Santo Antônio do Amparo

São João da Mata

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Sebastião do Paraíso

São Thomé das Letras

Senador Amaral

Três Corações

Varginha



Conexão Solidária

O Projeto Conexão Solidária foi idealizado e lançado pelo Grupo EP em 2020 para chamar a atenção e dar visibilidade às entidades locais, que tanto precisam da nossa ajuda. No último mês, foi lançada a 3ª etapa do projeto, com o tema “Conheça, compartilhe e doe”.

As instituições que quiserem se cadastrar no projeto, assim como as Prefeituras, podem participar se inscrevendo no site e lá vai ter a opção de cadastrar sua instituição ou ONG. Confira aqui a lista de instituições já cadastradas.