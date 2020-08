Da Redação

A formiguense Marilene Cunha, que há 12 anos trabalha no ramo da confeitaria, é a grande vencedora do concurso “Receita Imbatível”, realizado pela empresa de laticínios Tirol, após competir com centenas de pessoas, de todo o país. A receita enviada por ela venceu com 70% dos votos.

O desafio do concurso foi desenvolver a melhor receita usando o doce de leite da marca, e a escolha da formiguense foi um pudim de doce de leite que, primeiro conquistou a chefe/confeiteira do Programa do SBT, Bake Off Brasil, Beca Milano que, selecionou as 16 receitas que passariam a disputar o prêmio por voto popular.

– A campeão do concurso, Marilene Cunha – Foto: Reprodução WhatsApp

A partir daí foram realizadas as oitavas, quartas, semifinais e a finalíssima do “ReceiTA Imbatível”. Todas as etapas ocorreram nos stories do instagran da Tirol (@tirolnoinsta) e Marilene deixou cada uma delas para trás até vencer o concurso.