O Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem (Cemap) receberá no próximo dia 29 a XII Conferência Municipal de Assistência Social. O evento ocorrerá das 8h às 17h e contará com diversas atividades.

A conferência tem por objetivo analisar, propor e deliberar com base na avaliação local as diretrizes para gestão e financiamento do Sistema Único de Assistência Social (Suas), reconhecendo a corresponsabilidade de cada ente federado, e eleger delegados para XII Conferência Estadual de Assistência Social.

O Cemap fica à rua Alderico Nogueira, 470, bairro Sagrado Coração de Jesus.

Programação da conferência

8h – Credenciamento;

9h – Composição da mesa;

9h15 – Abertura;

10h – Leitura e deliberação do regimento interno;

10h30 – Palestra: “Garantia de direitos no fortalecimento do Suas”;

11h30 – Debate com a plenária;

12h – Almoço;

13h30 – Apresentação cultural;

14h – Grupos de debate das plenárias temáticas dos quatro eixos;

15h30 – Plenária final: discussão e deliberação das novas propostas e eleição dos delegados;

16h30 – Encerramento.