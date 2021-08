O prefeito Eugênio Vilela recebeu a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Karen Cristine Fernandes para a assinatura do Decreto de convocação da XIV Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Formiga.

A Conferência será realizada no dia 27 de agosto, tendo como Tema Central: “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social” – tendo como Lema: “Minas Gerais unida em defesa do SUAS”.

A Comissão Organizadora da XIV Conferência Municipal de Assistência será composta por:

✅ Karen Cristine Fernandes – Presidente;