Formiga sediou na sexta-feira (8), a 6ª Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Território Oeste. O evento ocorreu no auditório Odete Khouri, com a presença de representantes de Córrego Fundo, Divinópolis, Formiga, Luz e São Sebastião do Oeste.

O tema do encontro foi “Por direitos, democracia, soberania e segurança alimentar e nutricional”. Na ocasião, foram apresentadas três experiências sobre segurança alimentar e nutricional: a nutricionista Michele Verçosa mostrou o projeto “De gotinha em gotinha”, que é desenvolvido em escolas de Formiga; Cláudia Santana, coordenadora do Banco de Alimentos de Divinópolis, apresentou as experiências de seu equipamento e o coordenador do BMA de Formiga, Anuar Teodoro Alves, exibiu os trabalhos e projetos desenvolvidos em Formiga.

Os coordenadores dos Cras, do Centro de Nutrição e Dietética da Santa Casa de Formiga e alguns usuários dos serviços dos Cras deram depoimentos sobre a importância do trabalho do BMA.

Após as palestras, foi realizado um debate sobre o tema da conferência e eleitos os delegados que vão representar o regional na Conferência Estadual, que será realizada nos dias 6 e 7 de dezembro, na PUC-MG em Belo Horizonte.