Faltam poucos meses para a chegada do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e muitos estudantes já devem estar se sentindo exaustos com a rotina puxada frente a livros, apostilas e aulas expositivas. Uma maneira para não “pirar” por causa da grande pressão da reta final é transformar alguns minutos dos estudos em um momento mais prazeroso.

Alguns aplicativos e jogos online podem ser aliados para quem tem maior facilidade de aprendizado quando está em contato com um material eletrônico ou com um recurso mais lúdico. “Esse tipo de metodologia é muito bom para o aluno, quando associado ao estudo diário do conteúdo, ou seja, esses jogos ajudam o aluno a pensar de maneira diferente aquilo que foi aprendido”, afirma Leonardo Glória, professor de biologia do Curso Pré-Enem Promove.

Para ele, um jogo pode trabalhar o conteúdo de forma lúdica, associando as formas de aprendizado (dedutivo, lógico, linguístico, científico). “Existem alguns jogos digitais que trabalham com o conceito de ecologia, fisiologia, zoologia e botânica”, explica o professor, reforçando que o jogo não substitui os métodos tradicionais de estudo – sala de aula, leitura e realização de exercícios –, mas é um bom recurso complementar.

Mas antes de se aventurar pelos muitos games presentes na internet e nas lojas virtuais, é preciso verificar se aquele conteúdo será realmente útil ao aluno e se o conhecimento transmitido ali é válido. De acordo com Vanessa Santos, assessora de Gestão e Desempenho do Bernoulli Sistema de Ensino, é importante o estudante avaliar qual foi a instituição que desenvolveu o game antes de despender um tempo nele.