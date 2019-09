O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) divulgou, nesta terça-feira (10), a classificação final do Processo Seletivo Simplificado 01/2019.

No domingo (8) a autarquia realizou a segunda etapa do processo que consistiu em prova prática. Os 50 candidatos, que concorreram as dez vagas para a função de operário de serviços gerais, participaram de diversas atividades que foram desenvolvidas na sede do Saae.

Na primeira etapa, os candidatos passaram pela avaliação de títulos para comprovação de experiência na área.

Confira aqui a classificação.