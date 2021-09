A Secretaria Municipal de Saúde informa que as pessoas que tomaram a dose 1 da Pfizer no posto de saúde Souza e Silva no dia 14/07/21, deverão tomar a dose 2 no dia 06/10/21 de 8h às 12h, no mesmo posto.

Confira seu cartão de vacina e não deixe de tomar a segunda dose!

Fonte: Decom