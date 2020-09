O Atlético relacionou 23 jogadores para a partida contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (13), às 18h, com novidades. O goleiro Everson, apresentado nessa sexta, está entre os nomes, assim como o meia Nathan, recuperado de uma lesão na coxa esquerda.

Há a chance de que Everson comece como titular, mesmo tendo chegado há pouco tempo. Isso porque o goleiro Victor falhou na última quarta, contra o Santos, e Rafael está suspenso. O atleta veio do Santos e chegou em Belo Horizonte nesta semana.

Nathan é a grande novidade. O jogador vinha fazendo a transição física após lesão na coxa esquerda, em 12 de agosto, contra o Corinthians. Um mês depois, o meia volta a ficar à disponibilidade, tendo superado as expectativas. O presidente Sérgio Sette Câmara chegou a falar que a projeção de recuperação era de dois meses.

Recuperado de uma gripe, o zagueiro Réver também está de volta. Ele ficou de fora dos jogos contra São Paulo, Coritiba e Santos. Uma ausência é a do volante Léo Sena, mesmo com Jair suspenso. O único volante que vai para o jogo é Allan. Com a suspensão de Sampaoli, o Atlético será comandado por Jorge Desio.